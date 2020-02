Coppa del Re, crisi senza fine per il Barcellona: passa l’Athletic

BARCELLONA ATHLETIC COPPA / Cade anche l'ultimo gigante presente nella Coppa del Re: l'Athletic di Bilbao ha steso il Barcellona e raggiunto Mirandes, Granada e Real Sociedad per delle semifinali storiche, indimenticabili. Il risultato aggrava ulteriormente la crisi degli azulgrana, che avevano tentato di dare un segnale d'unità con l'abbraccio pregara che non si era visto nelle ultime due partite.

Coppa del Re, l'Athletic elimina il Barcellona

Dopo un primo tempo assolutamente equilibrato e spettacolare (con due occasioni sprecate da Ansu Fati, servito da Messi), nella ripresa Setien ha inserito Griezmann, che ha sciupato la migliore opportunità dei suoi, sparando su Unai Simon.

Negli ultimi minuti, i 'leoni' di casa hanno aumentato la spinta e, in pieno recupero, è arrivato il colpo del ko:, deviando di testa un cross diha sorpresofacendo esplodere La Catedral, che festeggia così la storica qualificazioni. Per gli azulgrana, la crisi sembra non aver fine e oltre al danno è arrivata la beffa. Al minuto 79,ha chiesto il cambio per problemi muscolari. Senza di lui, i calciatori di movimento a disposizione del tecnico diventano appena 14…

