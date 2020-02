Milan, verso l'Inter: tra sorprese e conferme

MILAN INTER PIOLI SAELEMAEKERS / Manca sempre meno al derby di Milano. Stefano Pioli sta recuperando i pezzi in vista del big match contro l'Inter ma c'è attesa per quello più pregiato. Zlatan Ibrahimovic, dopo aver saltato la partita di Verona, si è allenato a parte in questi giorni ma da domani, salvo cambi di programma, sarà con il resto del gruppo.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mondo rossonero CLICCA QUI

La squadra sarà costruita, ovviamente, attorno a lui ma Pioli sorride anche per il ritorno di Bennacer. L'algerino è ormai un punto fermo dei rossoneri e sarà affiancato da Kessie. Sugli esterni nessun dubbio, con Castillejo e Calhanoglu sicuri del posto. In difesa Theo Hernandez e Romagnoli non si toccano.

, ad oggi, appare in vantaggio su Kjaer e Conti sulla concorrenza.

LEGGI ANCHE >> Inter-Milan, Mazzola fa il pronostico del derby

Milan, ballottaggio sulla destra

Proprio sulla destra potrebbe esserci la sorpresa con l'inserimento di Saelemaekers come terzino. Il belga, ultimo acquisto del calciomercato di gennaio, ha giocato basso soprattutto in Nazionale. L'ex Anderlecht è più di un'idea: Calabria anche contro il Verona non ha convinto e Conti viene da un match non proprio esaltante in Coppa Italia con il Torino.

LEGGI ANCHE >> Milan, Musacchio verso il derby: da Ibrahimovic a Lukaku

La possibilità di un inserimento a sorpresa di Saelemaekers c'è ma solo sabato verrà presa una decisione finale. L'ex Atalanta, al momento, appare, infatti, in vantaggio. Il 4-4-2 verrà completato da Donnarumma in porta e da Leao, che risulta in vantaggio su Rebic.

4-4-2: Donnarumma, Conti, Musacchio, Romagnoli, Theo; Castillejo, Kessie, Calhanoglu; Leao, Ibra

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Milan, Piatek 'porta' un altro esterno

Calciomercato, colpo a zero del Livorno: i dettagli