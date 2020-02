Coppa del Re, figuraccia Real Madrid: la Real Sociedad lo elimina al Bernabeu

REAL MADRID REAL SOCIEDAD / La Coppa del Re a turno unico non smette di regalare sorprese: dopo le eliminazioni di Valencia e Villarreal per mano di Granada e Mirandes (club di Segunda Division), anche il Real Madrid è caduto di fronte a un'eroica Real Sociedad, e lo ha fatto nel suo tempio, il Bernabeu. Dopo appena 22 minuti Odeegard ha reso chiarissimo perchè, spesso, i blancos cercavano di impedire, con le famose clausole 'del miedo', di giocare contro calciatori ceduti in prestito: il novegese, dopo una conclusione di Isak parata da Areola, ha firmato lo 0-1 con un tiro da fuori area finito tra le gambe del portiere francese, evitando di festeggiare in faccia ai suoi futuri compagni e tifosi.

Real Madrid-Real Sociedad 2-4: blancos eliminati dalla Copa del Rey

I merengues hanno provato a reagire con James e Benzema, ma a tre minuti dal fischio d'inizio del secondo tempo la Real ha raddoppiato ancora grazie a Odegaard, bravo a pescare Isak solo davanti ad Areola. La rete è stata annullata dal VAR per fuorigioco, però i baschi hanno comunque trovato il meritato 0-2 poco dopo, sempre con lo svedese, autore di un bel tiro a volo su cross di Barrenetxea.

Il terribile inizio di ripresa degli uomini di Zidane ha portato anche all'incredibile 0-3, opera ancora di Isak con una potente conclusione che si è infilata nel sette. Era appena il 56esimo, e tre minuti dopo, grazie a un rasoterra infilatosi tra le gambe di Remiro, ha illuso il Bernabeu con il possibile inizio della rimonta.

La girandola di emozioni è proseguita al 68esimo, quando un grande Isak, stavolta nelle vesti di assistman, ha ceduto il pallone nel cuore dell'area a Merino, che ha spinto in rete il gol del poker. L'assalto dei blancos ha prodotto risultati nell'ultimo quarto d'ora: prima una rete di Vinicius annullata dal VAR (offside), poi quelle, valide, di Rodrygo e Nacho. Sul 3-4. in pieno recupero, la Real Sociedad è rimasta in dieci per l'espulsione di Gorosabel, ma Sergio Ramos, al minuto 97, ha sprecato con un debole colpo di testa il pallone del possibile 4-4. I ragazzi di Imanol Alguacil, al fischio finale, non avevano nemmeno la forza per celebrare il successo: erano stremati al suolo, ma hanno staccato uno storico biglietto per le semfinali di questa folle Copa del Rey.

