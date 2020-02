IRAN DE BIASI SKOCIC / Niente Gianni De Biasi, non parlerà italiano la panchina della Nazionale iraniana: la federcalcio asiatica ha scelto, infatti, il nome del nuovo commissario tecnico e non è l'ex allenatore dell'Albania.

A guidare l'verso i mondiali 2022 sarà Dragan, tecnico attualmente sulla panchina del club iraniano Sanat Naft d’Abadan: il croato prende il posto del belga Marc, che aveva rescisso l'accordo a dicembre. Le ultimissime sul calciomercato: clicca qui ! A far pendere la bilancia verso Skocic soprattutto la sua conoscenza del calcio iraniano: il tecnico è, infatti, in Asia dal 2013 e quindi non ha la necessità di adattamento e di un periodo di conoscenza che avrebbe, invece, avuto De Biasi. Per l'allenatore italiano, quindi, niente da fare: alla guida dell'Albania fino al 2017, dopo di allora non è riuscito a trovare un nuovo progetto che gli permettesse di tornare in panchina.