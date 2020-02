CALCIOMERCATO LAZIO CESSIONE VARGIC KOPER / Il calciomercato in entrata in Italia è ormai chiuso da diversi giorni, ma la Lazio ha approfittato della campagna trasferimenti aperta in alcuni paesi esteri per piazzare un altro colpo in uscita. I biancocelesti hanno infatti ufficializzato la cessione in prestito del portiere Vargic come evidenziato da un comunicato apparso sul sito web dei capitolini: "La S.S. Lazio informa di aver ceduto a titolo temporaneo, sino al 30/06/2020, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Ivan Vargic alla società slovena F.C.

