NAPOLI GATTUSO SARRI / "Da Sarri ho fatto qualche copia e incolla, mi piace il suo modo di vedere il calcio". Gennaro Gattuso lo disse in conferenza stampa prima del match vinto dal suo Napoli contro la Juventus. La conferma è arrivata dal modulo adottato sin dal suo arrivo e da molti movimenti che agli azzurri ricordano il periodo sarriano.

Così, riporta 'Sky Sport', un'altra novità riguarda il metodo di allenamento imposto dal tecnico, che a Castelvolturno ha 'rispolverato' il celebre drone, tanto amato da Sarri, utile per catturare ogni movimento dei giocatori in campo. Tra identità di gioco e lavoro in allenamento, quindi, Gattuso sta continuando a ricalcare le orme del suo predecessore. Clicca qui per restere aggiornato.