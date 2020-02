JUVENTUS CRISTIANO RONALDO JOAO FELIX / Joao Felix esalta Cristiano Ronaldo e svela un retroscena sul suo primo incontro col fuoriclasse della Juventus.

Il giovane talento portoghese ha parlato dei suoi ricordi: "Ricordo che a quel tempo mi sembrava di essere improvvisamente entrato in un videogioco - spiega a 'Eleven Sports' - Io ero abituato a guardarlo giocare in televisione, avevo visto tutte le sue partite ma dal vivo non mi era mai capitato di incontrarlo. Mi sembrava alto tre metri, una sensazione stranissima". Clicca qui per ulteriori aggiornamenti.

