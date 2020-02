Inter, retroscena Radu: "Stavo andando in sede"

CALCIOMERCATO INTER RADU PARMA / Dopo essere stato scalzato da Mattia Perin nelle gerarchie del Genoa, Ionut Radu ha trovato prontamente squadra andando a sostituire a Parma l'infortunato Sepe. L'estremo difensore di proprietà dell'Inter nel giorno della sua presentazione alla stampa si è anche soffermato a raccontare un curioso aneddoto in merito al suo trasferimento ai ducali: "Stavo andando in sede all’Inter per parlare del mio futuro perché non sapevo cosa fare, alla fine è arrivata la telefonata e mi sono detto di venire al Parma, non c’era molto da decidere.

Ho scelto di venire qua". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Inter-Milan, Mazzola fa il pronostico del derby

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Inter, Bastoni si svela: "Ecco perché ho il numero 95"

Calciomercato Inter e Juventus, parla l'argentino: "Messi? Non andrà via"