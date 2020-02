CALCIOMERCATO JUVENTUS MCMANAMAN ZIDANE SARRI / Zinedine Zidane e la Juventus: un binomio che da calciatore ha funzionato benissimo e che potrebbe far sognare anche con il francese nelle vesti di allenatore. Ne è sicuro l'ex campione del Liverpool, Steve McManaman che ai microfoni di 'horseracing.net' ha ammesso: "Quando è tornato in panchina immagino abbia ricevuto determinate rassicurazioni e premesse. Se dovessero essere infrante, ecco che potrebbe andarsene di nuovo. Lui alla Juve? Ha giocato lì, parla l’italiano e in Italia è un idolo. Potrebbe essergli facile. Il club bianconero domina, conosce Cristiano Ronaldo, l’ambiente e i giocatori. Non so che opinione abbiano di Sarri, ma la Juve sta giocando molto bene, è in testa alla classifica. Zidane al momento potrebbe sedersi su qualsiasi panchina, dal Psg al Bayern Monaco. Tutti vorrebbero uno come lui perché ha vinto tantissimo in poco tempo”.

Tutte le news di calciomercato e non solo:

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, dall'Inghilterra: pronta un'offerta super per Mbappe

Calciomercato, Coutinho e il ritorno a Liverpool

McManaman ha inoltre speso due parole anche su un eventuale ritorno di Coutinho a Liverpool: "Non mi dispiacerebbe rivedere Coutinho. È un grande giocatore, uno di quelli che può risolvere le partite difficili con una giocata improvvisa. Ma serviranno cessioni, per esempio Shaqiri e Lallana, e il prezzo dovrà essere accessibile".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, mistero Ronaldo a Sanremo: l'indizio! | Ultime e dettagli

Calciomercato Juventus, Matuidi verso l'addio: doppia pista per il sostituto