INTER BASTONI NUMERO DI MAGLIA/ Intervenuto ai microfoni di 'Inter TV', Alessandro Bastoni, difensore centrale della squadra nerazzurra, ha svelato i retroscena del suo numero di maglia, il 95: "E' una storia molto semplice e risale a quando sono stato chiamato per la prima squadra dell'Atalanta".

Bastoni ha quindi aggiunto: "Era una promessa fatta a mio fratello. Siamo tutti molto legati in famiglia ed il 95 è il numero del suo anno di nascita. E' un modo per avere tutta la mia famiglia in campo, l'ho vestito con le maglie di Atalanta, Parma ed ora dell'Inter".