CALCIOMERCATO INTER JUVENTUS MESSI GULY/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Andrés Guglielminpietro, ex giocatore di Inter e Milan, ha parlato del suo connazionale, Lionel Messi, accostato recentemente sia alla Beneamata che alla Juventus per le future finestre di calciomercato: "Non andrà via, ha parlato così perché era arrabbiato con la società, ma non lascerà".

Guly ha poi aggiunto: "Un giocatore come Cristiano Ronaldo ad esempio, non è nato nel Real Madrid, mentre per Messi il Barcellona è come se fosse una casa".