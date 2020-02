Inter-Milan, ansia per Ibrahimovic | Ultime e dettagli

INTER MILAN INFORTUNIO IBRAHIMOVIC / Giorni decisivi per Zlatan Ibrahimovic, vogliso di giocare il derby di Serie A tra Milan e Inter. Il forte attaccante svedese è attualmente alle prese con un infortunio al polpaccio che tiene in ansia l'ambiente in vista di domenica sera.

Tuttavia, nonostante lo svedese si stia allenando a parte (ma sul campo), filtra ottimismo circa la sua presenza a 'San Siro': clicca qui per ulteriori aggiornamenti. Probabilmente, riporta 'Sky Sport', già da domani Ibrahimovic potrebbe tornare ad allenarsi con il resto del gruppo. L'obiettivo è ritrovare la forma giusta per convincerea schierarlo da titolare.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato, Mourinho sfida il Milan | Ritorno di fiamma in Serie A