Calciomercato Juventus, concorrenza spietata: duello per Sancho

CALCIOMERCATO JUVENTUS SANCHO CHELSEA MANCHESTER UNITED / Tutti pazzi per Jadon Sancho. Il giovanissimo esterno offensivo del Borussia Dortmund sta incantando in giallonero e la prossima estate sarà certamente un grande uomo-mercato. Ben 12 gol ed altrettanti assist fin qui in questa Bundesliga per il classe 2000 del BVB che alla riapertura del calciomercato dovrebbe scatenare su di se una vera e propria asta.

In Italia in passato è stato accostato anche alla, ma i principali estimatori di Sancho arrivano tutti dallaTutte le news di calciomercato e non solo:

Jadon Sanchi, secondo quanto riportato recentemente dal quotidiano britannico 'The Sun’, sarebbe il principale obiettivo di mercato di Manchester United e Chelsea in vista della prossima stagione. In estate due delle big d'Inghilterra si daranno quindi battaglia a suon di milioni per aggiudicarsi il talento ex Manchester City che vivrebbe nel caso la sua seconda vita oltremanica.

