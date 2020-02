MILAN INTER DERBY MUSACCHIO / Domenica sera alle 20.45 andrà in scena il derby tra Inter e Milan valido per la 23/a giornata di Serie A. Sfida sempre dall'alto significato nonostante l'evidente differenza di classifica tra gli uomini di Conte e quelli di Pioli. Intanto ai microfoni di 'Sportmediaset' ha parlato il centrale rossonero Mateo Musacchio proprio in vista della stracittadina: "Siamo in un buon momento, c'è positività nell'ambiente e abbiamo voglia di giocarlo subito. C'è fiducia".

Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Milan, Piatek 'porta' un altro esterno

Verso Inter-Milan, parla Musacchio: da Ibra a Lukaku

Musacchio ha quindi proseguito su Zlatan Ibrahimovic che ha saltato l'ultima gara di campionato: "Un grandissimo giocatore, dentro e fuori dal campo. Sta lavorando per arrivare in forma, speriamo ci sia". Sul bomber nerazzurro Romelu Lukaku invece: "Un grande attaccante ma pensiamo solo a noi stessi".

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato, Mourinho sfida il Milan: ritorno di fiamma in Serie A

Calciomercato Milan, ufficiale: Abanda in Svizzera