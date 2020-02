JUVENTUS VERONA DYBALA BERNARDESCHI / La Juventus prepara la trasfera di Verona, in programma sabato sera. La squadra bianconera agli ordini di Sarri si è allenata stamane alla Continassa, con il tecnico che ha ritrovato a pieno regime Paulo Dybala, che ieri aveva lavorato singolarmente lontano dal resto dei compagni. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news Clicca Qui!

Juventus, Sarri senza Bernardeschi col Verona.

L'argentino sarà quindi disponibile per l'anticipo del 'Bentagodi' ed è in ballottaggio con il connazionale Higuain per una maglia da titolare in attacco al fianco dell'inamovibile Cristiano Ronaldo. Nessun allarmismo neanche per capitan Bonucci, che nella seduta odierna ha svolto un allenamento personalizzato. Chi non ci sarà invece a Verona è Federico Bernardeschi. Anche oggi il numero 33 si è sottoposto ad una seduta di recupero dall'affaticamento muscolare al soleo del polpaccio destro e non farà parte della lista dei convocati di Sarri contro l'Hellas di Juric.

