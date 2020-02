CALCIOMERCATO INTER LAUTARO / Tutti pazzi per Lautaro. Il Barcellona va sempre messo in prima fila per l'attaccante dell'Inter, se non altro per la presenza del connazionale Messi che si dice stia spingendo proprio per il suo acquisto nella prossima estate. A quanto pare i blaugrana non sono per nulla spaventati dalla clausola (che l'Inter vorrebbe togliere o quantomeno alzare) fissata a 111 milioni di euro, in effetti non una cifra così shock visti i prezzi del mercato di oggi.

Il 'Toro' andrebbe a raccogliere l'eredità, senz'altro pesante, diche il 24 gennaio scorso ha spento 33 candeline.

LEGGI ANCHE ->>> Barcellona, ultimatum di Messi: Inter e Juve sognano!

Calciomercato Inter, pista Chelsea per Lautaro: due pedine sul tavolo

Barcellona in pole, ma non certo l'unico grande club interessato al classe '97 esploso ai massimi livelli quest'anno sotto la guida di Antonio Conte. Pretendenti al suo cartellino ci sono un po' ovunque, nella stessa Spagna con Real Madrid e Atletico in aggiunta appunto ai blaugrana, e in Inghilterra. Ai due Manchester, City di Guardiola in particolare, si potrebbe forse aggiungere il Chelsea di Roman Abramovich. I 'Blues' sono a caccia di un bomber, il primo obiettivo pare essere Dembele del Lione ma è possibile che sulla lista ci sia anche l'ex Racing. Sul tavolo la società londinese potrebbe mettere uno tra Emerson Palmieri e Marcos Alonso, che Marotta - soprattutto lo spagnolo - ha provato a portare a Milano a gennaio.

POTREBBERO INTERESSARTI ANCHE:

Calciomercato Inter, Jorge Mendes insidia Cancelo

Calciomercato Inter, triennale da 15 milioni: Marotta lo soffia alla Juve