CALCIOMERCATO BARCELLONA MESSI / Non si accenna a placare il caso Abidal-Messi in casa Barcellona. Spaccatura che potrebbe portare ad un terremoto per i blaugrana, con alcune nubi che si addensano anche sulla permanenza in Catalogna del fuoriclasse argentino. Per restare aggiornato sul calciomercato con tutte le news Clicca Qui!

Calciomercato, Messi medita l'addio al Barcellona: i dettagli

Stando a 'El Chiringuito TV', il Pallone d'Oro avrebbe chiesto la 'testa' del presidente Bartomeu e un cambio totale in seno ai vertici del club tra società e dirigenza.

Messi vorrebbe delle nuove elezioni e un altro presidente a capo del Barça, altrimenti con la conferma di Bartomeu deciderebbe di cambiare aria e rompere il matrimonio con la formazione azulgrana. Notizia che fa sognare ildel maestrooltre aldell'amico, senza dimenticare le big italianeoltre ad un romantico sbarco asulle orme di. Inoltre, le trattative per il rinnovo del contratto di Messi (in scadenza nel 2021) sono ferme e la clausola che gli consente di liberarsi a parametro zero a fine stagione, comunicando la sua decisione con 30 giorni di preavviso, è un pericolo concreto per il Barcellona.

