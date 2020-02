FIORENTINA IGOR / "Qui per vincere". Sì è presentato mostrando grande personalità Igor, uno dei colpi messi a segno dalla Fiorentina nel calciomercato invernale. Il difensore brasiliano ha lasciato la Spal, dove era approdato solo sei mesi fa, con la formula del prestito biennale con obbligo di riscatto per complessivi 8,5 milioni di euro più una percentuale (il 15%) sulla futura cessione.

Calciomercato, Igor alla Fiorentina: parla l'agente a Calciomercato.it

"L'interesse della Fiorentina è arrivato una settimana prima della fine della finestra di mercato - ha svelato in esclusiva a Calciomercato.it l'agente di Igor, Marcelo Mascagni - Hanno contattato la Spal con una prima proposta e nel corso della giornata le cose si sono chiarite e si sono definite del tutto.

Dopo l'accordo dei club - negli ultimi due giorni di gennaio, ndr - abbiamo negoziato l'ingaggio del giocatore raggiungendo un'intesa definitiva".

"C'è stato l'interesse di diverse squadre - ha aggiunto Mascagni ai nostri microfoni - ma la Fiorentina è quella con il più grande potenziale di crescita in questo momento. Ha una maglia importante, un presidente come Commisso che tutti ammirano e che è disposto a riportare la squadra in cima. Sportivamente, poi, sembrava anche la scelta migliore, dato che era una squadra che aveva bisogno immediatamente di Igor, con la possibilità di giocare fin da subito (difatti già titolare, e bene, contro la Juventus, ndr) e con un allenatore come Iachini a cui piace lavorare con i giovani".

"Adesso l'obiettivo è solo quello di concentrarsi sulla Fiorentina, adattandosi rapidamente e crescere in ogni partita - ha sottolineato l'agente del classe '98 ex Salisburgo e Austria Vienna - Lui vuole daiutare il club ad alzare il livello e anche a raggiungere le competizioni europee". Alla Spal è stato anche garantito un bonus che scatterebbe alla prima presenza di Igor con la maglia del Brasile: "E' vero, però ora la Nazionale è un sogno lontano. Per prima cosa deve affermarsi nel club e lavorare sodo. Un primo passo sarebbero verso la maggiore sarebbe di sicuro la partecipazione alle prossime Olimpiadi".

