JUVENTUS RONALDO SANREMO GEORGINA / Ieri i festeggiamenti per il 35° compleanno in centro a Torino per Cristiano Ronaldo, dove la compagna Georgina Rodriguez gli ha organizzato una festa a sorpresa con tanto di macchina come regalo insieme agli amici più intimi.

In mattinata CR7 si era allenato con la solita concentrazione e intensità alla Continassa, prima di concedersi una serata di relax con le persone a lui più care.

Sanremo, Amadeus: "Ronaldo guarderà il Festival da casa"

Si era sparsa la voce di una presenza stasera a Sanremo del fuoriclasse della Juventus, visto che la fidanzata Georgina sarà una delle co-conduttrici della terza serata del Festival insieme ad Amadeus. Come afferma però il presentatore, difficilmente il numero 7 sarà tra gli spettatori in platea: "Credo che Ronaldo guarderà il Festival da casa. Non ho il suo numero di telefono", le parole di Amadeus in conferenza stampa. Vedremo nelle prossime ore se il portoghese guarderà veramente dal divano di casa Sanremo e la sua Georgina, o a sorpresa si presenterà sul palco come l'amico Novak Djokovic, numero uno del tennis mondiale e presente ieri dopo l'invito di Fiorello.

