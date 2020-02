ROMA BOLOGNA CONFERENZA FONSECA / Vigilia di campionato in casa Roma. Domani sera, alle ore 20.45, i giallorossi ospiteranno il Bologna di Mihajlovic. Ecco le parole di Paulo Fonseca in conferenza stampa raccolte da Calciomercato.it.

SASSUOLO - "da allenatore analizzo sempre le partite ed è stato facile capire dove abbiamo sbagliato. Stiamo lavorando per cambiarla ma devo dire che non è solo un problema mentale. Io ho sbagliato da un punto di vista tattico, i giocatori dal punto di vista tecnico. Il problema è come iniziamo la partita, quando si sbaglia come lo abbiamo fatto la squadra perde poi equilibrio, che invece è molto importante. Per 3/4 partite non abbiamo avuto questa impostazione mentale, alcune sconfitte sono arrivate come con Torino e Juventus, ma siamo rimasti ambiziosi.".

PASTORE E MKHITARYAN - "Si sono allenati in entrambi, l'armeno sta un po' meglio di Pastore ma sono entrambi convocati".

KOLAROV - "Se può aiutarci in questo momento? Vediamo domani (ride, ndr). Non voglio parlare di giocherà domani, Kolarov è un leader dello spogliatoio e sicuramente può essere un'opzione".

GESTIONE SPOGLIATOIO - "Da quell'intervista non è cambiato nulla, sono sempre io a parlare con i giocatori. In questo momento, dobbiamo saper essere equilibrati. Siamo molto uniti, dai dirigenti ai giocatori".

PASTORE TITOLARE - "È molto difficile. Abbiamo Mkhitaryan, poi sia Kluivert che Perotti che possono giocare in quella posizione.

Pastore non è nella miglior condizione per partire titolare".

ARBITRAGGIO SASSUOLO - "Di certo non abbiamo perso per errori dell'arbitro ma perché non abbiamo giocato bene. Ribadisco che non mi piace parlare di arbitri, anche se non so come mai non ci sia la stessa linea di arbitraggio per tutte le squadre e questo talvolta mi rende insoddisfatto".

PEREZ E VILLAR - "La verità è che sia lui che Villar sono due giovani di grande qualità ma hanno bisogno di adattarsi per capire com'è il calcio italiano".

ASSENZA DIAWARA - "Con un buon posizionamento. È vero che Diawara è un giocatore che tatticamente svolge bene i suoi compiti, ma Cristante può fare lo stesso".

DZEKO - "Penso che in questi mesi che abbiamo lavorato qui è facile capire che io non mento. Quando non voglio parlare di qualche cosa non lo faccio. Mai. La verità è che Dzeko mi ha detto di non parlare con l’arbitro, perché non poteva cambiare nulla. È stato un consiglio di un giocatore".

KALINIC - "Lui alle spalle di Dzeko? Ci ho pensato ma non è facile cambiare comportamenti che abbiamo nella squadra. Può succedere durante la partita, ma dall'inizio è difficile in questo momento".

PAROLE DZEKO AI GIOVANI - "Siamo tutti responsabili per ciò che è successo, io più di tutti per il mio ruolo, quindi non solo i più giovani. Non mi sembra che sia critica verso i compagni, ma un consiglio. Dzeko è il leader dello spogliatoio e non ho avvertito un tono critico nel discorso che ha fatto. Magari la forma è stata un po' dura vista la sconfitta".