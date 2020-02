CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER GOSENS ATALANTA / Il testa a testa tra Juventus e Inter sembra destinato a continuare anche al termine del campionato di Serie A. Sul calciomercato, infatti, sono numerosi gli obiettivi condivisi dai due club, a partire dai talenti italiani Chiesa e Tonali fino a Rakitic e da non escludere nemmeno Pogba. Ma non solo.

Occhi puntati anche in casa: in estatepotrebbero sfidarsi anche per Robin, vera e proprio rivelazione del girone di andata con la maglia dei bargamaschi.

Calciomercato Juventus e Inter, Gosens nel mirino: i dettagli

Il terzino olandese è definitivamente esploso nella prima parte di stagione con ben 8 gol e 4 assist a referto tra campionato e Champions League, attirando su di sé le attenzioni di Juve, Inter e non solo. Proprio le due pretendenti per lo scudetto potrebbero dunque sfidarsi nella prossima sessione estiva: come annunciato da lui stesso, Gosens dovrebbe rinnovare a breve fino al 2024 e sarà valutato almeno 35/40 milioni di euro dall'Atalanta. In questo senso, la Juventus potrebbe partire da una posizione di leggero vantaggio visti i rapporti con il club bergamasco e i numerosi affari conclusi negli anni, ultimo su tutti quello di Kulusevski. La situazione è comunque in divenire: Juve e Inter restano in agguato per il 25enne.

