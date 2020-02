CALCIOMERCATO JUVENTUS POCHETTINO SARRI ATLETICO MADRID SIMEONE - Si muove il mercatodegli allenatori in Europa in vista della prossima stagione. Uno dei nomi più in voga è quello di Mauricio Pochettino: sostituito da José Mourinho sulla panchina del Tottenham a metà stagione, il manager argentino è stato accostato al Barcellona per il post Ernesto Valverde, che ha poi virato con decisione su Quique Setien. Voci anche su un possibile interesse del Real Madrid, in caso di separazione da Zinedine Zidane a fine stagione, e in Serie A, sullaJuventus, dopo le indiscrezioni circolate sul futuro di Maurizio Sarri.

Adesso, però, ecco spuntare una nuova pretendente.

Calciomercato Juventus, Berta punta Pochettino

Il futuro di Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid è incerto. La stagione non è delle migliori e circolano voci su un possibile addio a fine stagione del 'Cholo' ai 'Colchoneros'. E, secondo il 'Telegraph', l'uomo mercato dei castigliani, Andrea Berta, è pronto ad affondare il colpo su Maurizio Pochettino. Il direttore sportivo italiano è considerato un grande ammiratore dell'argentino e potrebbero riportarlo in Spagna, dopo la precedente esperienza con l'Espanyol, come allenatore e giocatore.

