INTER MORATTI COMMISSO JUVENTUS MESSI ERIKSEN IBRAHIMOVIC / "Le dichiarazioni di Commisso dopo la Juventus? In passato c'era un'altra cosa contro di noi. In questo caso penso che sia più leggera. Quindi immagino che Commisso si sia arrabbiato perché è arrivato mettendo un sacco di soldi dall’estero e si ritrova con delle situazioni un po' strane da affrontare, ma sono molto meno strane di quelle che capitavano a noi".

In un'intervista rilasciata a 'passioneinter.com', l'ex patron dell'Massimosi è espresso così sull' accesa polemica di Commisso in seguito agli episodi di Juventus-Fiorentina

Calciomercato Inter, retroscena Messi: la conferma di Moratti

Nelle ultime ore sta inoltre tenendo banco anche la situazione legata al futuro di Messi dopo il caos scoppiato a Barcellona: "Sì, ho provato ad acquistarlo. Era molto giovane, lo avevo visto ad un torneo giovanile e faceva già impressione. Lo volevo comprare ma ho saputo che il Barcellona lo aveva aiutato nella salute. Allora lo lasciai tranquillo e Messi so che mi è sempre rimasto grato per questa cosa, trattandomi sempre con simpatia". Un commento, infine, sul colpo Eriksen: "Similitudini con Sneijder? Per noi fu decisivo. Non solo gli sono riconoscente, ma lo considero davvero uno dei più grandi acquisti fatti. Auguro ad Eriksen di fare lo stesso percorso".

