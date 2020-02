CALCIOMERCATO INTER MERTENS / Mertens martedì scorso a Roma. Il Corriere dello Sport parla oggi di un blitz del belga nella Capitale, senza però spiegare i motivi della presenza del giocatore. L'attaccante del Napoli è in scadenza di contratto nel 2020, e non si esclude anche un conttato con De Laurentiis nella sede della Filmauro per discutere del possibile rinnovo dell'accordo.

Di certo il giocatore piace alla Roma e all'Inter , che già in passato si erano avvicinate a 'Ciro'. Non solo Mertens, tra i contratti in scadenza spicca pure quello di Callejon, mentre l'intesa con Milik è valida fino al 2021.

Napoli, ESCLUSIVO Milik: l'esultanza e la scommessa con Mertens