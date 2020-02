Calciomercato Fiorentina, UFFICIALE: cessione completata

CALCIOMERCATO FIORENTINA OLIVERA / Nuova avventura, ancora in prestito per Maxi Olivera. Rientrato alla Fiorentina dopo la parentesi paraguaiana all'Olimpia Asuncion, il laterale uruguaiano classe '92 lascia nuovamente la formazione viola e vola in Messico.

L'annuncio arriva dal sito ufficiale del club toscano che comunica la cessione in prestito fino alfino al 31 dicembre 2020. Il giocatore si è già aggregato alla nuova squadra.