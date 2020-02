Cina, gli effetti del salary cap e del coronavirus sul calciomercato: sarà l'estate dei ritorni

CALCIOMERCATO CINA CORONAVIRUS / Yannick FerreiraCarrasco è la punta di un iceberg gigantesco. Il trequartista belga ha lasciato la Cina dopo due anni per far ritorno all'Atletico Madrid e non è che solo uno dei tanti nomi che dall'estremo oriente hanno fatto o si preparano a far rientro in Europa.

Colpa del nuovo salary cap che riduce gli ingaggi faraonici che fin qui hanno attirato tanti grandi nomi, ma anche delcon dati sempre più allarmanti sui contagi e le morti che inevitabilmente preoccupano chi dall'Europa, o da altri Paesi, deve trasferirsi in Cina. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

"Questo tragico evento ha influito in maniera sensibile e concreta. In tanti hanno rinunciato a trattative con stipendi importantissimi - racconta l'avvocato Oberto Petricca , esperto di trasferimenti e calcio cinese, a 'Il messaggero' -. Hanno rinunciato anche calciatori non di primissima fascia. Ci sarà questo fenomeno di ritorno in estate". Da Hamsik a ElShaarawy, quindi, occhio alla nostalgia dell'Italia.