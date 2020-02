DIRETTA NAPOLI LECCE - Il Napoli riceve il Lecce nella sfida valida per la 23esima giornata del campionato di Serie A, quarto turno del girone di ritorno.

I partenopei divogliono centrare la terza vittoria consecutiva dopo quelle su Juve e Samp per proseguire la rincorsa ai posti che valgono la qualificazione alle coppe europee, mentre i salentini di, reduci dal primo successo interno in stagione, sognano il colpaccio per tenere a distanza la terzultima in classifica. Calciomercato.it vi offre il match del 'San Paolo' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Koulibaly, Maksimovic, Mario Rui; Lobotka, Demme, Zielinski; Politano, Milik, Insigne. All. Gattuso

LECCE (4-3-1-2): Vigorito; Donati, Lucioni, Rossettini, Rispoli; Barak, Majer, Deiola; Saponara; Falco, Lapadula. All. Liverani

CLASSIFICA: Juventus* punti 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta* 42, Roma* 39, Verona* 34, Bologna* 33, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo* 29, Torino* 27, Fiorentina* 25, Udinese 24, Sampdoria* 23, Lecce 19, Genoa 16, Brescia 15, Spal* 15.

*Una partita in più