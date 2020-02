DIRETTA GENOA CAGLIARI - Il Cagliari fa visita al Genoa in una sfida valida per la ventitreesima giornata del campionato di Serie A. Reduci da due pareggi esterni, i padroni di casa allenati da Nicola vanno a caccia di una vittoria che sarebbe ossigeno puro nella lotta per non retrocedere.

I sardi guidati da Maran, invece, vogliono guarire dalla 'pareggite' di questo girone di ritorno e conquistare tre punti preziosi per la corsa all'Europa League. Calciomercato.it vi offre il match del 'Ferraris' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

GENOA (3-5-2): Perin, Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ghiglione, Radovanovic, Schone, Sturaro, Criscito; Sanabria, Pinamonti. All. Nicola

CAGLIARI (4-3-2-1): Cragno; Faragò, Klavan, Pisacane, Pellegrini; Nandez, Oliva, Ionita; Nainggolan, Joao Pedro; Simeone. All. Maran

CLASSIFICA: Juventus* punti 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta* 42, Roma* 39, Verona* 34, Bologna* 33, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Napoli 30, Sassuolo* 29, Torino* 27, Fiorentina* 25, Udinese 24, Sampdoria* 23, Lecce 19, Genoa 16, Brescia 15, Spal* 15.

*Una partita in più