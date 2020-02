Verso Inter-Milan, da Handanovic a Sensi: le ultime dall'infermeria

INTER MILAN HANDANOVIC INFORTUNI INTER / Una sola seduta di allenamento per l'Inter oggi dopo la doppia sessione di ieri. Squadra al lavoro agli ordini di mister Conte che sta caricando i suoi uomini in vista del derby di domenica contro il Milan e spera di recuperare anche gli ultimi infortunati. Buone notizie arrivano da Sensi e BorjaValero che stanno meglio e saranno convocati, anche se dovrebbero partire dalla panchina. Resta fuori Gagliardini, che rientrerà in Europa League, oltre agli squalificati Berni e LautaroMartinez.

Il portiere, scrive 'La Gazzetta dello Sport', sta facendo di tutto per esserci ma tornerà a lavorare col pallone soltanto sabato. La decisione finale sarà presa direttamente dal calciatore domenica: se non avrà dolore sarà lui a difendere i pali, ma se ci sarà il minimo dubbio sulla tenuta del dito infortunatosi venerdì scorso, Conte non vuole rischiare di sprecare una sostituzione e dunque confermerà Padelli in porta.