DIRETTA SPAL SASSUOLO - La Spal e il Sassuolo si affrontano nel lunch match valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A, in un derby emiliano molto delicato.

Da un lato gli estensi dihanno bisogno di una vittoria per abbandonare l'ultimo posto in classifica e rilanciarsi nella lotta salvezza, mentre dall'altro i neroverdi divogliono bissare il successo dell'andata e allungare la striscia di tre risultati utili di fila, allontanandosi ulteriormente dalla zona retrocessione. Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Berisha; Tomovic, Vicari, Bonifazi; Strefezza, Castro, Missiroli, Dabo, Reca; Petagna, Di Francesco. All. Semplici

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Toljan, Romagna, Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; Berardi, Traore, Boga; Caputo. All. De Zerbi

CLASSIFICA: Juventus* punti 54, Inter 51, Lazio 50, Atalanta* 42, Roma* 39, Verona* 34, Bologna* 33, Cagliari 32, Parma 32, Milan 32, Napoli 30, Torino* 27, Sassuolo 26, Fiorentina* 25, Udinese 24, Sampdoria* 23, Lecce 19, Genoa 16, Brescia 15, Spal 15.

*Una partita in più