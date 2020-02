CALCIOMERCATO BRESCIA BALOTELLI / 15 presenze, 5 gol, un cartellino rosso. Sono i numeri della stagione di Mario Balotelli nel suo Brescia. Una scelta fatta con la testa e con il cuore, per cercare di spazzare via i dubbi sulla sua carriera e di rilanciarsi, magari, in vista dell'Europeo.

Lo racconta in una rara intervista concessa al 'Corriere dello Sport', in cui parla dei retroscena che lo hanno riportato a casa e anche del suo futuro. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI

"Avevo altre opportunità, quando si è fatto vivo Cellino ne ho parlato con mia mamma, lei era felice al punto che ha pianto, Brescia è la mia città, e così ho deciso. Un anno, poi si vedrà" le parole di 'SuperMario', che col Brescia però ha firmato un accordo di tre anni. E allora cosa succederà a fine stagione? "Ho firmato per treanni , ma è giusto confrontarsi a fine stagione. Il presidente è unico, l'avevo conosciuto in Inghilterra quando aveva il Leeds, a cena anche insieme una volta. Lui sa come convincerti. Pensa che si era mosso anche il Verona, il presidente Setti aveva telefonato a Cellino per chiedergli se fosse realmente interessato a me".

