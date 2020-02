Roma, la Champions per il colpo Smalling. Ma lo United scatena l'asta

CALCIOMERCATO ROMA SMALLING / Il Ds Petrachi è al lavoro per costruire la Roma del futuro e l'attenzione si concentra sulla difesa che subirà un intenso restyling. Via JuanJesus e Fazio, spazio a Mancini, Cetin, Ibanez e soprattutto Smalling. Questo il piano dei dirigenti giallorossi, ma soprattutto per il centrale inglese la situazione non è facile. Ora in particolar modo, perché con l'aggancio da parte dell'Atalanta al quarto posto l'obiettivo del ritorno in Champions League torna in bilico, ma rimane fondamentale per sferrare l'affondo con il ManchesterUnited. Tutte le news di calciomercato e non solo: CLICCA QUI!

"C'è una possibilità che resti - aveva detto Petrachi nei giorni scorsi a proposito di Smalling -. Il giocatore sceglierà cosa fare, ci farebbe piacere che restasse con noi in maniera permanente.

I rapporti colsono eccellenti e lui è felice qui, è tornato a grandi livelli". Secondo 'La Gazzetta dello Sport' però, nonostante i buoni rapporti, lo United vuole ricavare non meno didall'eventuale cessione del difensore e spera in un', visto che non mancano i club interessati anche in Italia. Altrimenti sarebbero pure ben disposti a riportarlo alla base dalle parti di 'Old Trafford'. La Roma è avvertita e sa che con un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione percepito da Smalling deve entrare nell'ordine di idee dicomplessivi per un calciatore alla soglia dei 31 anni. Cifre importanti, ancor più pesanti se non sarà centrato l'obiettivo Champions.

