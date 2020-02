CALCIOMERCATO JUVENTUS POGBA MANCHESTER UNITED / La Juventus continua a sognare il grande ritorno di Paul Pogba: come confermato da 'Tuttosport', il centrocampista francese avrebbe già rivelato ai suoi compagni la volontà di lasciare il Manchester United a fine stagione e la dirigenza bianconera è al lavoro per riportarlo a Torino. L'operazione non è semplice, visto l'ingaggio percepito dal giocatore e viste le richieste economiche dei 'Red Devils'. In più bisogna fare i conti con la concorrenza del solito RealMadrid, con Zidane pronto a fare qualsiasi cosa per averlo, mentre non sono da registrare particoli movimenti da Barcellona e Parigi.

Calciomercato Juventus, Pogba 2.0: i costi dell'operazione | Il Real e Zidane non mollano

Pogba sta facendo di tutto per lasciare il Manchester United e questo inevitabilmente abbassa il prezzo iniziale, originariamente fissato dal club inglese sui 130/140 milioni di euro: per riportarlo a Torino potrebbero bastarne 90 o 100. Capitolo ingaggio: il francese potrebbe usufruire del famoso decreto crescita, per avere uno stipendio di circa 15 milioni netti potrebbe pesare per circa 22/23 milioni lordi sul monte ingaggi o 29/30 qualora faccia come Ronaldo e decida di ottenere proventi dall'estero. Dati 100 milioni per il costo del cartellino e 30 per l'ingaggio, il costo complessivo dell'operazione sarebbe di 250 milioni per 5 anni, quindi 50 milioni all'anno.

