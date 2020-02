CALCIOMERCATO JUVENTUS INTER LUIS ALBERTO LAZIO / Lazio bloccata sullo 0-0 dal Verona di Juric nel recupero della 17esima giornata di Serie A. I biancocelesti falliscono il sorpasso in classifica sull'Inter di Conte ma si godono un Luis Alberto recuperato al 100% e di gran lunga il migliore in campo nel match dell'Olimpico. Il fantasista spagnolo è inoltre finito nei taccuini di Juventus e Inter, presenti a Roma tramite alcuni emissari per osservare proprio il 27enne.

Calciomercato Juventus e Inter, emissari all'Olimpico: possibile sfida per Luis Alberto

Ieri sera emissari dei due club erano infatti presenti all'Olimpico di Roma per assistere alla sfida tra la squadra di Simone Inzaghi e il Verona.

Nel mirino di bianconeri e nerazzurri proprio Luis Alberto, autore di una prestazione super con ben due sfortunati pali colpiti. Possibile dunque un nuovo duello in vista per l'ex Liverpool con Juve e Inter ancora protagoniste: la società nerazzurra ha già fatto un tentativo per lo spagnolo nella sessione invernale di calciomercato e resta in agguato, conche allo stesso tempo avrebbe messo gli occhi sul big biancoceleste. In ogni caso, il principale ostacolo per entrambe le dirigenze sarebbe rappresentato dalla resistenza di, da sempre inflessibile nelle valutazioni delle proprie stelle. La Lazio è però avvertita: Luis Alberto resta comunque nei radar di Juventus e Inter.

