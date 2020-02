CALCIOMERCATO JUVENTUS RONALDO SEMEDO / Cristiano Ronaldo compie 35 anni ma non è sazio di nuovi trionfi. CR7 ambisce ad alzare con la Juventus la Champions League, con il portoghese che sarà centrale nel progetto bianconero anche per la prossima stagione.

Calciomercato Juventus, Ronaldo consiglia Semedo: Danilo out

Secondo 'Don Balon' il cinque volte Pallone d'Oro avrebbe suggerito a Paratici e Sarri il connazionale Nelson Semedo, che non farebbe parte dei programmi del Barcellona per il futuro, con i blaugrana che per una cifra intorno ai 30 milioni di euro darebbero il via libera alla cessione. Nelle prossime settimane il club campione d'Italia potrebbe avviare i contatti per l'ex Benfica e bloccarlo in vista della prossima estate. Semedo andrebbe a sostituire Danilo nello scacchiere di Sarri, con il brasiliano che ha deluso finora alla sua prima stagione in Italia e che al pari di De Sciglio sarebbe uno dei maggiori indiziati a salutare Torino a fine stagione.

