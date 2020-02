Ligue 1, Saint-Etienne-Marsiglia posticipata per scontri tra le tifoserie

LIGUE 1 SAINT-ETIENNE MARSIGLIA / Nuovo episodio di scontri tra tifoserie nel turno infrasettimanale di Ligue 1. La sfida tra Saint-Etienne e Marsiglia è stata infatti posticipata di 15 minuti a causa di lanci di gas lacrimogeni fuori dallo stadio che hanno disturbato il riscaldamento dei giocatori. La polizia è inoltre dovuta intervenire per interrompere gli scontri tra i sostenitori delle due squadre.

L'allarme è poi rientrato, con il fischio d'inizio che come da programma è arrivato alle 21.15. Per restare aggiornato con le ultime news legate al mercato e non solo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Mbappé-Dybala: l’intreccio col PSG