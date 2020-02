LAZIO VERONA MILINKOVIC SAVIC / La Lazio non avrà Sergej Milinkovic-Savic per la gara di domenica contro il Parma. Il centrocampista serbo, in diffida, è stato ammonito nel primo tempo del match di recupero con il Verona per aver toccato la palla con il gomito.

Un'assenza pesante al 'Tardini' per Simone, che dovrà quindi fare a meno di uno dei suoi alfiere per la trasferta in terra emiliana. In compenso, a meno di un'indisponibilità per infortunio, Milinkovic non rischia di essere squalificato per la sfida successiva nella partititssima scudetto dell''Olimpico' contro l'Inter, in programma il 16 febbraio.

