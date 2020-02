INTER MILAN IBRAHIMOVIC / Cresce l'attesa per Inter-Milan di domenica sera. A meno di clamorose sorprese, il 'derby della Madonnina' vedrà tra i suoi assoluti protagonista anche Zlatan Ibrahimovic, verso il pieno recupero dopo il forfait contro il Verona.

Nel frattempo, l'attaccante svedese mette in mostra tutta la propria carica sui social: il 38enne ha infatti pubblicato un video su Instagram in cui ruggisce. "I leoni non producono gli stessi suoni degli umani" è la descrizione del post. I nerazzurri di Antoniosono insomma avvertiti.

