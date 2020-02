Juventus, il Real Madrid manda un messaggio a Ronaldo: "Ti pensiamo..."

JUVENTUS CRISTIANO RONALDO REAL MADRID / Cristiano Ronaldo compie oggi 35 anni e sono tanti i messaggi ricevuti dalla stella della Juventus da tutto il mondo del calcio. Uno di questi lo ha svelato il quotidiano portoghese 'Record', secondo il quale Florentino Perez in persona avrebbe scritto al suo ex calciatore. In Spagna hanno spesso descritto come complesso il rapporto tra i due, ma oggi il numero uno del Real Madrid avrebbe dedicato queste parole al portoghese: "Buon compleanno al miglior giocatore del mondo. Ci ricordiamo tanto di te".

Un segnale d'affetto, quindi, che CR7 ha ricevuto anche da("Mi auguro di giocare ancora a lungo con te, sei il migliore"), il suo mentore("sei un gran calciatore e un grande uomo") e tanti altri.

