Calciomercato PSG, Neymar non dimentica Messi: "Il migliore della storia"

CALCIOMERCATO PSG NEYMAR MESSI / Dopo un'estate intera sperando di lasciare il PSG, Neymar è dovuto restare suo malgrado sotto la Torre Eiffel, ma non dimentica gli anni d'oro vissuti al Barcellona. In un'intervista rilasciata al sito ufficiale della FIFA, il brasiliano ha parlato così del suo ex compagno Leo Messi: "Giocare al suo fianco è stata un'esperienza unica. Siamo diventati grandi amici. Di tutti i calciatori che ho visto giocare, Leo è il migliore. Credo sia il più forte della storia". Elogi, da parte di O Ney, anche per il suo attuale compagno di squadra Mbappe: "Lui è un fenomeno, ha il potenziale necessario per diventare uno dei migliori di tutti i tempi. Per me averlo in squadra è un onore, ci capiamo al volo: lo adoro!".

Sul suo, in vista dei prossimi Mondiali, l'attaccante ha aggiunto: "Il nostro gruppo ha più esperienza, ed avere lo stesso staff tecnico dà continuità al lavoro e lo facilita".

