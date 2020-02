Calciomercato Juventus, più di 90 milioni per Havertz

CALCIOMERCATO JUVENTUS HAVERTZ / Kai Havertz sarà tra i giocatori che infiammerà il prossimo calciomercato. In estate le big europee sono pronte a darsi battaglia per il tedesco classe 1999: il Bayer Leverkusen, proprietario del cartellino del giocatore, già gongola convinto di poter incassare davvero parecchio dalla sua cessione: il prezzo è già stato fissato, sopra i 90 milioni di euro. Una cifra che spaventa i club che in questi mesi hanno mostrato interesse.

Il, ad esempio, come riporta 'Independent', non pare avere alcuna intenzione di avvicinarsi a tale somma.

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato CLICCA QUI

Sul calciatore si registra anche l'interesse di altri club prestigiosi come Barcelona, Real Madrid, Bayern Monaco e Manchester United.

LEGGI ANCHE >> Juventus, le ultime dalla Continassa: differenziato per un attaccante

Juventus, non solo Harvertz: occhi in Bundesliga

Havertz è un profilo che piace parecchio anche alla Juventus ma è difficile che il club bianconero decida di mettere sul piatto quanto richiesto dal Bayer Leverkusen. La Bundesliga è il campionato, inoltre, in cui gioca un altro giovane obiettivo dei bianconeri. Stiamo parlando di Sancho, che sta continuando a stupire tutti con la maglia del Borussia Dortmund.

LEGGI ANCHE >> Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba | United rassegnato!

L'inglese, ancora più giovane di Havertz (è un classe 2000), piace più del collega del Bayer ma per strapparlo ai gialloneri servono ancora più soldi. La base d'asta, a cui si iscriveranno certamente Chelsea e Manchester City, parte da 100 milioni di euro.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Sarri spinge sull'esterno sinistro | Assalto a giugno

Calciomercato Juventus, Zorc esce allo scoperto su Sancho e Hakimi