Calciomercato, Bojinov torna in Italia: contatti in corso

CALCIOMERCATO BOJINOV PESCARA / Valeri Bojinov potrebbe presto tornare a calcare i campi del calcio italiano. L'ex attaccante, tra le altre, di Lecce, Fiorentina, Parma e Juventus, svincolatosi dopo l'avventura allo Botev Vraca, è nel mirino del Pescara, che è in cerca di un attaccante e non è riuscito a trovare un accordo con Matri.

Secondo 'Sky', il club diha avviato i contatti con il bulgaro, che ha già dato il suo ok ed ora è in attesa del definitivo via libera. Lo accoglierebbe Nicola Legrottaglie, ora allenatore del Delfino e suo ex compagno ai tempi della Juventus.

