Calciomercato Milan, il terzino vola in Svizzera

CALCIOMERCATO MILAN ABANDA SVIZZERA / Leroy Abanda lascia il Milan. Il terzino sinistro classe 2000 - arrivato nel gennaio 2019 - non giocherà più nella Primavera del club rossonero: da oggi comincia una nuova avventura in Svizzera.

Come riporta 'France Football', il calciatore è stato ceduto in prestito per sei mesi al Neuchatel Xamax.

Il giocatore francese proverà a dare una mano ad una squadra, che attualmente occupa il penultimo posto nellasvizzera. Per Abanda - che ha un contratto in scadenza nel 2023 con i colori rossoneri - sarà un modo per trovare quella continuità che gli è mancata in questa prima parte di stagione, anche per via di alcuni problemi fisici, agli ordini di Federico Giunti.

