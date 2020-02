INTER MILAN DERBY HANDANOVIC / Derby, Handanovic vuole esserci. Secondo 'La Gazzetta dello Sport', ieri il portiere nerazzurro si è allenato senza toccare il pallone, allenamento che ripeterà anche nella giornata di oggi e domani. A quanto pare il mignolo della mano sinistra, quello che ha subito la cosiddetta "infrazione", non fa male, per cui nei piani del capitano dell'Inter c'è il ricontatto con il pallone venerdì.

Handanovic potrebbe andare in campo con un tutore, ma se alla vigilia dovesse sentire di nuovo dolore ecco che nella stracittadina non verrebbe rischiato a vantaggio di, già titolare a Udine.

Di Handanovic si parla anche in chiave calciomercato, a proposito del suo erede. Stamane è uscita a riguardo una notizia clamorosa: secondo il portale iberico 'Todo Fichaje', il club nerazzurro ha messo nel proprio mirino nientemeno che Kepa, il quale detiene il record per il trasferimento del cartellino di un portiere con gli 80 milioni di euro spesi dal Chelseaper strapparlo all'Athletic nell'estate 2018. I 'Blues' non sarebbero del tutto soddisfatti del suo rendimento e per questo potrebbero aprire alla sua cessione. Ma servirebbe un'offerta importante per portarlo via, parliamo almeno di una sessantina di milioni...

