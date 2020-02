BRESCIA CORINI MESSAGGIO CALCIATORI / Un vero e proprio terremoto si è abbattuto a Brescia con il cambio in panchina deciso da Cellino che ha esonerato per la seconda volta in stagione Eugenio Corini, affidandosi ora a Diego Lopez. Proprio l'ex allenatore delle rondinelle prima di congedarsi ha voluto lasciare nello spogliatoio un messaggio per i propri giocatori utilizzando carta e penna: "Mi sarebbe piaciuto continuare a combattere al vostro fianco, ma non è stato possibile... Grazie per tutto quello che mi avete dato (tantissimo). Avrete per sempre un posto speciale nel mio cuore.

UFFICIALE - Diego Lopez è il nuovo allenatore del Brescia

