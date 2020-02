Borussia Dortmund, ennesimo infortunio per Reus: lungo stop

BORUSSIA DORTMUND INFORTUNIO REUS TEMPI RECUPERO / Non c'è proprio pace per Marco Reus che finisce ancora una volta al tappeto. L'attaccante tedesco si era fermato durante il match di DFB Pokal ieri sera contro il Werder Brema, lasciando il posto all'ex juventino Emre Can.

Stando a quanto comunicato dallo stessosul proprio sito ufficiale, per l'esterno della nazionale si prospettano ben 4 settimane di stop dovute ad una lesione muscolare evidenziata dagli esami di rito. Reus sarà dunque costretto a saltare anche le prossime partite di campionato ed anche il PSG in Champions. Per le ultime notizie sul campionato di Serie A e non solo---> clicca qui!

