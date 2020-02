JUVENTUS ALLENAMENTO DYBALA BERNARDESCHI / Torna in campo la Juventus che si è allenata alla Continassa in vista della prossima sfida di Serie A. I bianconeri tramite il proprio sito ufficiale si sono soffermati sulla seduta di allenamento odierna evidenziando anche le condizioni di Dybala e Bernardeschi: "In mattinata la squadra è scesa in campo agli ordini di Mister Sarri e ha svolto un allenamento che, dopo la fase di attivazione fisica, ha visto nel menu una lunga sessione di esercizi atletici e a seguire partitella.

Per le ultime notizie sul calciomercato del campionato italiano di Serie A e non solo---> clicca qui!

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, obiettivo Pogba | United rassegnato!

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE:

Juventus, Sarri spinge sull'esterno sinistro | Assalto a giugno

Calciomercato Juventus, Zorc esce allo scoperto su Sancho e Hakimi