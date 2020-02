CALCIOMERCATO MILAN PIATEK / L'avventura di Piatek al Milan si è conclusa quasi al gong del calciomercato invernale. Il polacco è stato ceduto all'Herta Berlino - ieri il primo gol coi tedeschi - per circa 27 milioni di euro. Il futuro dell'attaccante sarebbe potuto essere ancora in Serie A, nello specifico al Parma.

Oggi in conferenza stampa il Ds dei ducali Faggiano ha svelato le carte: "Cercavamo un attaccante ma non era semplice muoversi - le sue parole nel giorno della presentazione di- Nessuno di quelli che avevamo contattato si è spostato in questa finestra di mercato, nessuno tranne Piatek. A lui ci ho pensato, in più sarei stato il primo a prendere, però per noi era fuori budget. Se può arrivare uno svincolato? La lista adesso è piena", ha risposto Faggiano in conclusione escludendo l'ingaggio di un attaccante attualmente senza contratto.