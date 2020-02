SONDAGGIO CM.IT - Lazio-Verona, biancocelesti favoriti!

SONDAGGIO CM.IT LAZIO VERONA / Questa sera alle ore 20.45 torneranno in campo Lazio e Verona per il recupero della 17/a giornata di Serie A. Un vero e proprip jolly da tre punti per i biancocelesti che in caso di vittoria scavalcherebbero l'Inter in classifica piazzandosi alle spalle della Juventus. In questo senso abbiamo chiesto ai follower della pagina Twitter di Calciomercato.it quale fosse la favorita per il confronto odierno.

I fan di Cm.it vedono vincente la Lazio di Inzaghi con il 59% dei voti.

