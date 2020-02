BARCELLONA SETIEN CARLES PEREZ MESSI DEMBELE / Nelle ultime ore a Barcellona si è alzato un vero e proprio polverone mediatico dopo il botta e risposta Messi-Abidal e il pesante infortunio di Dembele che ha ulteriormente complicato le strategie blaugrana. A spegnere l'incendio ci ha pensato oggi Quique Setien nella conferenza stampa di vigilia della sfida di Copa del Rey contro l'Athletic Bilbao: "Cercherò in tutti i modi di non influenzare il gruppo. L'importanza della partita di domani e l'obbligo di qualificarci sono le cose che più mi interessano, il resto non mi riguarda. L'unica cosa che conta è dare ai giocatori gli strumenti necessari per sviluppare quello che hanno dentro.

In tutti i club del mondo ci sono problemi, ma ci sono cose che non posso gestire, io preferisco parlare di calcio".

Barcellona, Setien e il problema Dembele

Setien si è quindi spostato sull'emergenza infortuni: "Innanzitutto dobbiamo valutare la diagnosi esatta dell'infortunio di Dembelé. Una volta conosciuta la situazione prenderemo una decisione. Bisogna sempre vedere le cose con ottimismo ed entusiasmo. Naturalmente vorrei avere più giocatori a disposizione e, dopo l'infortunio a Dembelé, mi sarebbe piaciuto avere Carles Perez a disposizione. Messi? L'ho visto bene, sorridente e con una gran voglia di lavorare. Sono preoccupato più dall'infortunio a Dembelé che del disagio di Messi".

